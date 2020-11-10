Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что обе зарегистрированные в России вакцины от коронавирусной инфекции эффективны и безопасны. Об этом он сказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

«Исследования показали, уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, люди, которые уже вакцинировались этими препаратами, сталкиваясь с носителями вируса, не заболевают либо у них симптомы болезни в самом легком виде.

Президент напомнил, что скоро ожидается регистрация третьей вакцины.

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