Глава Пентагона заявил о «сокрушительной» победе США над Ираном

Глава Пентагона Хегсет: США решительно и безжалостно одолевают Иран
Alex Brandon/AP

США «решительно, сокрушительно и безжалостно» одолевают Иран в вооруженном конфликте. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет C-Span.

«Высокопоставленные иранские лидеры ликвидированы. Так называемый правящий совет, который мог бы выбрать преемника, устранен, пропал без вести или находится в бункерах. Генералы, офицеры среднего звена и рядовые не могут общаться или разговаривать», — добавил он.

По его словам, в скором времени на Ближний Восток прибудут дополнительные силы, включая реактивные истребители и бомбардировщики. Хегсет отметил, что на достижение успеха будет потрачено столько времени, сколько потребуется. Менее чем за неделю Военно-воздушные силы Израиля и США установят контроль над воздушным пространством Ирана, утверждает глава Пентагона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в ООН признали удары по Ирану противоречащими Уставу организации.

 
