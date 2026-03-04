Лидер «Руки Вверх» зарегистрировал бренд By Sergey Zhukov

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков 4 марта зарегистрировал в Роспатенте бренд «By Sergey Zhukov» — права на него будут закреплены за артистом до июня 2034 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Под товарным знаком можно будет выпускать косметику и парфюмерию, бытовую химию, товары для дома, оказывать образовательные и организационные услуги, заниматься выпуском музыкальной продукции.

В настоящее время Сергей Жуков является учредителем в компаниях «Нувстор», «Руки Вверх», «Управляющая Компания «Руки Вверх», «РВИ» и «РВ Мьюзик», а также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Артисту принадлежат права на товарные знаки «Руки Вверх», «Жуковское варенье», «Жуковский мед», «Жуковские вкусности», «Евгенич», «Мамины пончики» и другие.

Ранее компания рэпера Гуфа зарегистрировала в Роспатенте бренд Doma.