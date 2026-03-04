В России рассказали, когда можно будет говорить, что Трамп начал «свою СВО»

Аналитик Блохин: войну в Иране можно будет сравнить с СВО, если США введут армию

Сравнивать специальную военную операцию России на Украине с иранской кампанией США на Ближнем Востоке будет правомерно только в том случае, если Штаты примут решение ввести на территорию Ирана свои сухопутные силы. Пока о таком сравнении говорить рано, потому что в ударах по Ирану речь идет об ограниченной вовлеченности Вашингтона в конфликт. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

По мнению американиста, на данный момент сравнивать военные действия США против Ирана со специальной военной операцией не стоит, поскольку у президента Дональда Трампа «совершенно другой» подход.

«Он любит считать деньги, он хочет это провести довольно быстро и эффективно, без каких-либо особых затрат. Задача максимум — сменить режим [в Иране]. Все практически в унисон говорят, что без отправки войск пехоты невозможно сменить режим, поэтому он преподносит смену режима как дополнительный эффект информационно психологического давления», — отметил Блохин.

Политолог напомнил, что в США уже начались разговоры о привлечении сил курдов на Ближнем Востоке в рамках возможной сухопутной операции Соединенных Штатов против Ирана.

«Я думаю, что в реальности сухопутная операция возможна лишь в одном случае — когда будет существовать угроза израильскому государству. И тогда для защиты Израиля на это пойдут. Консенсус есть в элитах, в американских. Обе партии, они произраильские», — подчеркнул собеседник.

В случае отправки сухопутных американских войск в Иран, считает Блохин, США рискуют столкнуться с затянувшимся конфликтом. Такое развитие событий, добавил он, можно будет назвать для США «ближневосточным Вьетнамом».

По мнению Блохина, только тогда можно будет говорить о сравнении СВО с иранской кампанией Штатов.

«Если если сухопутная [операция] начнется, то уже можно сравнивать. Пока это ограниченная вовлеченность США», — подытожил американист.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Турции опровергли участие в атаке на Иран.