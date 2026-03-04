Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Пентагон проводит расследование удара по школе в Иране

В Пентагоне идет расследование обстоятельств удара по школе на юге Ирана
Shutterstock

Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе девочек в Минабе в Иране. Об этом заявил глава ведомства Пит Хегсет, передает CBS News.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование и что мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты», — ответил он в ходе брифинга на вопрос о том, что Вашингтону известно об инциденте.

3 марта государственный секретарь США Марко Рубио не смог четко ответить на вопрос представителей СМИ о возможной причастности американских военнослужащих к авиаудару по школе на юге Ирана. Он подчеркнул, что позаботится о том, чтобы в Пентагоне услышали этот вопрос. При этом он усомнился в том, что американские военные стали бы намеренно бить по учебному заведению.

Начальная школа для девочек в Минабе на юге Ирана попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле». По данным местных властей, кроме школьниц не выжили и 14 сотрудников образовательного учреждения.

Ранее в МИД РФ назвали прицельным и спланированным удар по школе в Иране.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!