Пентагон проводит расследование удара по школе в Иране

Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе девочек в Минабе в Иране. Об этом заявил глава ведомства Пит Хегсет, передает CBS News.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование и что мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты», — ответил он в ходе брифинга на вопрос о том, что Вашингтону известно об инциденте.

3 марта государственный секретарь США Марко Рубио не смог четко ответить на вопрос представителей СМИ о возможной причастности американских военнослужащих к авиаудару по школе на юге Ирана. Он подчеркнул, что позаботится о том, чтобы в Пентагоне услышали этот вопрос. При этом он усомнился в том, что американские военные стали бы намеренно бить по учебному заведению.

Начальная школа для девочек в Минабе на юге Ирана попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле». По данным местных властей, кроме школьниц не выжили и 14 сотрудников образовательного учреждения.

Ранее в МИД РФ назвали прицельным и спланированным удар по школе в Иране.