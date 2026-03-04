Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Российский нападающий «Колорадо» стал кандидатом на обмен

Нападающий «Колорадо» Ничушкин вошел в список кандидатов на обмен
Michael Dwyer/AP

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в список игроков, которых клуб готов выставить на рынок. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Дейтер в соцсети X.

Предполагаемой причиной отказа от Ничушкина является недовольство руководства игрой хоккеиста в нынешнем сезоне.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Ничушкин провел 51 матч, в которых набрал 36 очков (12 голов + 24 передачи). При этом контракт россиянина рассчитан до 2030 года с зарплатой 6,125 млн долларов за сезон, а в соглашении прописан пункт о частичном запрете на обмен.

Ничушкин является воспитанником челябинского «Трактора». За «Колорадо» он начал выступать с 2019 года. В 2022 году спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли в составе «лавин». Всего за карьеру в НХЛ, включая матчи плей-офф, на счету Ничушкина 685 игр и 383 результативных балла (175 голов + 208 передач). Ранее он также защищал цвета «Даллас Старз».

Ранее Александр Овечкин вышел на 16-е место по числу матчей в НХЛ.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!