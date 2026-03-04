Российский нападающий «Колорадо» стал кандидатом на обмен

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в список игроков, которых клуб готов выставить на рынок. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Дейтер в соцсети X.

Предполагаемой причиной отказа от Ничушкина является недовольство руководства игрой хоккеиста в нынешнем сезоне.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Ничушкин провел 51 матч, в которых набрал 36 очков (12 голов + 24 передачи). При этом контракт россиянина рассчитан до 2030 года с зарплатой 6,125 млн долларов за сезон, а в соглашении прописан пункт о частичном запрете на обмен.

Ничушкин является воспитанником челябинского «Трактора». За «Колорадо» он начал выступать с 2019 года. В 2022 году спортсмен стал обладателем Кубка Стэнли в составе «лавин». Всего за карьеру в НХЛ, включая матчи плей-офф, на счету Ничушкина 685 игр и 383 результативных балла (175 голов + 208 передач). Ранее он также защищал цвета «Даллас Старз».

