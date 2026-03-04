В Пентагоне объявили о ликвидации «организатора покушения на Трампа»

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о ликвидации командира иранского отряда, который «стоит за организацией покушения» на президента США Дональда Трампа. Трансляцию его брифинга ведет CBS News.

Хегсет заявил, что лидер группы, которая готовила покушение на Трампа, был выслежен и ликвидирован. Глава Пентагона отметил, что Иран пытался избавиться от американского лидера, но «последним смеялся Трамп».

4 марта председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты начнут наносить удары на «более значительную глубину» территории Ирана. До этого глава Центрального командования ВС США Брэдли Купер заявил, что американские военные ликвидировали 17 иранских кораблей, включая одну субмарину.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц, Макрон и Стармер заявили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану.