Вика Цыганова раскрыла, зачем попробовала Байкал на вкус

Певица Цыганова заявила, что лед на озере Байкал оказался вкусным
Константин Михальчевский/РИА Новости

Певица Виктория Цыганова объяснила, зачем вслед за Shaman решила попробовать озеро Байкал на вкус. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

Цыганова поделилась, что приехала на Байкал из-за своей давней мечты. Певица посетила озеро, чтобы снять на его фоне живописный видеоклип. В итоге артистка с командой записали ролик с небольшой танцевальной постановкой.

«Впечатления самые поразительные! Там лед, чистый как слеза. Небо — холодное, бесконечное. Трещины на льду напоминают живые линии, словно рисунок, созданный самой природой. Пузырьки, застывшие в глубине, будто остановленное время. Все вокруг говорит о вечности и о том, как же мы малы», — поделилась исполнительница.

По словам Цыгановой, лед, который образовался на месте озера, оказался вкусным. При этом, как отметила певица, он очень холодный.

В конце февраля журналистка Алена Жигалова опубликовала видео, в котором Виктория Цыганова грызет лед с Байкала.

«Какой вкусный лед!» — отметила певица.

19 февраля певец Shaman сделал в социальных сетях видеопубликацию, на которой облизывает образовавшийся на поверхности Байкала лед. Певец сопроводил пост надписью «18+» и заявил, что ему было вкусно.

Ранее стало известно, зачем на Байкале сожгли чучело Shaman.

 
