Стало известно, будет ли НАТО воевать с Ираном из-за сбитой ракеты над Турцией

США не планируют задействовать пятую статью договора о НАТО из-за операции против Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает

C-SPAN.

Так он ответил на вопрос о том, может ли последовать коллективный ответ альянса в связи с сообщениями Турции о ликвидации системами противовоздушной обороны в Восточном Средиземноморье ракеты, запущенной из Ирана.

«Что касается Турции, то мне надо выяснить, как именно был осуществлен перехват», — добавил глава Пентагона.

Статья 5 Североатлантического договора — ключевой принцип коллективной обороны НАТО, согласно которому вооруженное нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке считается нападением на всех членов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пентагон анонсировал усиление операции против Ирана.