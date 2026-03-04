Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Должник пытался спрятаться от приставов на верхней полке шкафа в Кургане

В Кургане должник пытался спрятаться от приставов на верхней полке шкафа
Михаил Мордасов/РИА Новости

В Кургане приставы нашли должника на верхней полке шкафа. Об этом сообщает УФССП России по Курганской области.

Мужчина задолжал 45 тысяч рублей штрафа за пьяное вождение и долгое время скрывался — поскольку машина, на которой он ехал, была не его и не подлежала аресту, нарушитель чувствовал себя спокойно. Официального дохода и имущества у него не было, на контакт он не выходил.

Приставы решили навестить мужчину по месту жительства. Поначалу отец должника отказывался открывать и уверял, что сына дома нет. Однако соседи сообщили, что должник дома. Вскрыв квартиру, сотрудники не сразу нашли неплательщика — заметив приоткрытую дверцу шкафа, приставы заглянули внутрь и увидели на верхней полке палец, торчащий из-под вещей.

В результате за уклонение от наказания суд назначил мужчине 40 часов обязательных работ — ему предстоит заниматься уборкой улиц. Штраф также остается в силе.

Ранее петербургский алиментщик спрятался от приставов в диване, но его нашли.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!