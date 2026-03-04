В Кургане должник пытался спрятаться от приставов на верхней полке шкафа

В Кургане приставы нашли должника на верхней полке шкафа. Об этом сообщает УФССП России по Курганской области.

Мужчина задолжал 45 тысяч рублей штрафа за пьяное вождение и долгое время скрывался — поскольку машина, на которой он ехал, была не его и не подлежала аресту, нарушитель чувствовал себя спокойно. Официального дохода и имущества у него не было, на контакт он не выходил.

Приставы решили навестить мужчину по месту жительства. Поначалу отец должника отказывался открывать и уверял, что сына дома нет. Однако соседи сообщили, что должник дома. Вскрыв квартиру, сотрудники не сразу нашли неплательщика — заметив приоткрытую дверцу шкафа, приставы заглянули внутрь и увидели на верхней полке палец, торчащий из-под вещей.

В результате за уклонение от наказания суд назначил мужчине 40 часов обязательных работ — ему предстоит заниматься уборкой улиц. Штраф также остается в силе.

