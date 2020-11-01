Стало известно меню новогоднего стола российских космонавтов на МКС

Заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев рассказал, каким будет новогодний стол у российских космонавтов на Международной космической станции (МКС). Его слова передает ТАСС.

Агуреев отметил, что запасы еды для МКС рассчитываются на довольно длительный срок.

Так, в праздничный паек войдут грейпфруты, лимоны, апельсины, и черная икра, если ее захотят космонавты.

Кроме того, члены экипажа получат конфеты, шоколад, сгущенку, ягоды с сахаром, сухофрукты, орехи, пирожные и прочее.

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