Стало известно меню новогоднего стола российских космонавтов на МКС
Бернст Ю.
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Заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев рассказал, каким будет новогодний стол у российских космонавтов на Международной космической станции (МКС). Его слова передает ТАСС.
Агуреев отметил, что запасы еды для МКС рассчитываются на довольно длительный срок.
Так, в праздничный паек войдут грейпфруты, лимоны, апельсины, и черная икра, если ее захотят космонавты.
Кроме того, члены экипажа получат конфеты, шоколад, сгущенку, ягоды с сахаром, сухофрукты, орехи, пирожные и прочее.
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