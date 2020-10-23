Эксперт считает, что прививаться от коронавируса придется регулярно

Заместитель гендиректора научного центра им.Чумакова РАН Константин Чернов заявил, что прививаться от коронавируса, вероятно, придется регулярно, как в ситуации с гриппом, передает «Интерфакс».

«Надо, наверное, готовиться к формату гриппозных прививок, регулярных и к достаточно широкой вакцинации населения», — сказал Чернов.

По его словам, необходимость такой практики будет зависеть от поведения коронавируса и его сезонности.

Вероятно, что инфекция может не «затухнуть» со временем и мутировать, приобретая новые свойства, отметил ученый.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших COVID-19, 31 млн пациентов выздоровели, более 1,1 млн — скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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