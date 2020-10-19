Вакцина от коронавируса Центра им.Чумакова может пройти регистрацию в декабре

Вторая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса центра имени Чумакова РАН завершится в начале декабря, после чего документы на регистрацию будут направлены в минздрав, рассказал гендиректор Федерального научного цента исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.Чумакова РАН Айрат Ишмухаметов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Планы очень четкие — это первая неделя декабря, после чего мы планируем подать документы в Минздрав на регистрацию. В рамках третьей фазы исследований в случае, если Минздрав примет решение о регистрации, уже в декабре планируется начало вакцинации трех тысяч испытуемых», — сказал Ишмухаметов.

Если минздрав зарегистрирует вакцину, то возможны и более масштабные исследования.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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