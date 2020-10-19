Вирусолог: российская вакцина будет действовать против выявленного в Норвегии штамма коронавируса

Российская вакцина будет действовать против новой разновидности коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженной в норвежском городе Тронхейм. Об этом «Газете.Ru» заявил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, не следует придавать большого значения этой мутации, поскольку еще не проведены все необходимые исследования.

«Штаммом называется разводка любого микроорганизма, в том числе вируса, выделенная из одного источника. Если у ста человек выделить коронавирус, то каждый из них будет штаммом. При исследовании этих штаммов окажется, что все они немного отличаются друг от друга. Штамм, найденный норвежцами, отличатся от описанных до сих пор по какому-то нуклеотиду. Я думаю, что если покопаться, то и в России такое найдется. Эта мутация имеет значение, но какое именно – пока никто не знает, биологически это не изучено. Не нужно придавать чрезмерное значение этому научному материалу. Это не означает, что против этого штамма не будет действовать вакцина», — сказал специалист.

Ранее Норвежский институт общественного здравоохранения сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса. Подобного варианта вируса, по словам ученых, еще не встречали в Норвегии. Кроме того, информации о нем не было и в международных базах. Вывод о том, что вирус мутировал, исследователи сделали после того, как обнаружили ускоренное заражение этим штаммом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирусолог оценил темпы распространения COVID-19 в России