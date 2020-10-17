Космонавты отремонтировали систему получения кислорода на МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) отремонтировал систему производства кислорода «Электрон-ВМ» в российском сегменте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Ремонтные работы были проведены под руководством специалистов главной оперативной группы управления полетом станции, указано в сообщении. В настоящее время система запущена и функционирует в полном объеме.

15 октября стало известно, что система получения кислорода «Электрон-ВМ», установленная в модуле «Звезда», вышла из строя в российском сегменте (МКС).

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