Гинцбург предупредил о «коварности» коронавируса

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус в тяжелой форме способен вызвать появление антител к интерферону — белку, который отвечает за иммунную реакцию организма. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«У 10-15% переболевших в тяжелой форме (появились — прим. «Газеты.ru») антитела к интерферону, которые блокируют не то что вторичный иммунный ответ, а даже и врожденный иммунный ответ», — сказал ученый.

По его словам, коронавирус оказался «более коварным», чем специалисты предполагали изначально.

Интерферон — белок, который выделяется для борьбы с вирусами в организме человека.

На сегодняшний день с начала пандемии в мире зарегистрировано свыше 37 млн заболевших COVID-19, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с коронавирусом.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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