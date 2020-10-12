Россия потратит более 4 млрд рублей на разработку космического ядерного буксира

Россия потратит на разработку космического ядерного буксира для полетов к планетам Солнечной системы более 4 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергетической установки в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон» намечается потратить 4,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.

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