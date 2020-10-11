В российском модуле МКС починили туалет

Сломавшийся туалет на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», где выявлена утечка воздуха, снова функционирует. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Туалет вышел из строя в субботу, 10 октября. Подмосковный центр управления полетами рекомендовал российским космонавтам пользоваться туалетом на американском сегменте.

«Хорошие новости, тогда мы снова можем использовать АСУ (ассенизационно-санитарное устройство — прим. «Газеты.Ru»), — сказал специалист центра космонавту Анатолию Иванишину.

Сейчас на МКС два туалета российского производства - в модулях «Звезда» и Tranquility. Еще один туалет — американского производства.

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