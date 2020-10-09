США потеряли два спутника в ходе сентябрьского пуска с Куру

Два американских спутника оказались не выведены на орбиту европейской ракетой-носителем Vega по итогам сентябрьского пуска с космодрома Куру, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его данным, после запуска два из восьми американских спутников Lemur-2 не отделились от ракеты. Причины, по которым два спутника не вышли из своих пусковых контейнеров, не известны.

Всего Vega должна была вывести на орбиту 53 спутника.

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