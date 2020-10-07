NASA сообщило о двух возможных местах утечки воздуха в модуле МКС
В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) были определены два возможных места утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей. Трансляцию ведет сайт NASA.
Специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавтам о наличии «двух предполагаемых зон» утечки. Он сказал им, что предлагается за «сегодняшние ночные съемки» камерами GoPro эти зоны «посмотреть с пристрастием».
По словам специалиста центра, одна из зон находится у аппаратуры широкополосной системы связи, а вторая — в районе трубопроводов. Как отмечается, первую зону нашли по движению пылинок, зафиксированных камерой GoPro.
Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
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