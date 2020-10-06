Ученые обнаружили странные отложения в реке на Камчатке

Специалисты Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии обнаружили в одном из притоков реки Налычево, впадающей в Авачинский залив, подозрительные отложения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя института Александра Варкентина.

По его словам, цвет воды в реке отличается от нормального. На дне обнаружены отложения желто-коричнево-зеленого цвета. По берегам местами есть пена.

Речь идет о правом притоке Налычево.

Ранее был зафиксирован массовый выброс морских животных в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа в Авачинском заливе. Специалисты гидрометеослужбы выявили там превышение содержания фенола и нефтепродуктов.

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