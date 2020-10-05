Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии по медицине

Присуждение Нобелевской премии по медицине и физиологии «Газете.Ru» прокомментировал вице-президент Общества специалистов доказательной медицины профессор Василий Власов.

Это одно из самых больших открытий ХХ века, — сказал он. — Очень важно, что оно произошло относительно недавно, всего каких-то 30 с небольшим лет назад. Это открытие в перспективе двадцати лет привело к появлению лекарства, которое эффективно излечивает практически любого от этой болезни. Такого в истории человечества еще не было, и я чрезвычайно счастлив, что эти джентльмены получили Нобелевскую премию. Это тот случай, когда хочется стоя аплодировать решению Нобелевского комитета».

Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2020 год удостоились американские вирусологи Харви Олтер и Чарльз Райс и британский вирусолог Майкл Хотон за открытие вируса гепатита С. До открытия вируса гепатита С уже были известны вирусы гепатитов А и В, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными. Открытие выявило причину этих случаев и сделало возможным их диагностику и лечение, что спасло миллионы жизней.