Ученые назвали главных распространителей COVID-19

Американские ученые выяснили, что главную роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Специалисты Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета исследовали 85 тыс. случаев COVID-19 среди 575 тыс. жителей на юго-востоке Индии.

Они хотели выяснить наиболее вероятные пути передачи инфекции.

В ходе анализа стало понятно, что 71% зараженных никого не заразили.

При этом на 8% инфицированных приходилось 60% новых случаев коронавируса.

Исследователи также обнаружили, что во всех возрастных группах самый высокий шанс заразиться коронавирусом был от человека своего возраста, а среди молодежи он оказался особенно большим.

По последним данным, в мире зарегистрировано 34,3 млн случаев COVID-19, умерли более 1 млн человек, выздоровели 23,9 млн.

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