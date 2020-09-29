Утечка воздуха на МКС превысила норму
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Утечка воздуха на МКС из российского модуля «Звезда» превысила норму, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев. Об этом пишет ТАСС.
«Эти утечки — это нормально, ... они предсказуемы. Другое дело, что у нас происходит сейчас, — это больше, чем нормативная утечка», — сказал Крикалев.
Он добавил, что если утечка будет сохраняться долгое время, то придется доставить дополнительный воздух на станцию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Опередить Илона Маска: Роскосмос снимет фильм на МКС
— В Центре подготовки космонавтов рассказали об экзамене будущего экипажа МКС