Утечка воздуха на МКС превысила норму

Утечка воздуха на МКС из российского модуля «Звезда» превысила норму, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев. Об этом пишет ТАСС.

«Эти утечки — это нормально, ... они предсказуемы. Другое дело, что у нас происходит сейчас, — это больше, чем нормативная утечка», — сказал Крикалев.

Он добавил, что если утечка будет сохраняться долгое время, то придется доставить дополнительный воздух на станцию.

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