Ученые: грудное молоко защищает от коронавируса

Грудное молоко защищает младенцев от коронавируса, полагают китайские исследователи из Пекинского университета химических технологий. Исследование было опубликовано на сервисе препринтов bioRxiv.

Исследователи смешали здоровые клетки легких и кишечника человека с грудным молоком, собранным до начала пандемии, затем промыли их и попытались заразить SARS-CoV-2. Однако после этой процедуры вирус оказался неспособен проникать в большинство клеток. И, даже если ему это удавалось, он не мог создавать новые вирионы.

Это говорит о том, что грудное молоко может ингибировать и коронавирус, и возможно, другие вирусы и бактерии, считают исследователи.

Ранее им также удалось установить, что грудное молоко предотвращает коронавирусную инфекцию в клетках почек животных. Они определили, что за инактивацию вируса отвечают сывороточные белки. Защищали клетки от вируса и сывороточные белки других млекопитающих, но менее эффективно.

Таким образом, грудное вскармливание потенциально способно защитить младенцев от заражения коронавирусом, считают ученые. Поэтому матерям, заразившимся COVID-19, не стоит прекращать кормление.