Российский космонавт признался, какие любимые вещи возьмет с собой на МКС

Командир корабля «Союз» Сергей Рыжиков, который полетит на Международную космическую станцию в октябре текущего года, возьмет с собой Евангелие и горсть русской земли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я возьму с собой самые ценные для меня книги в виде книжных миниатюр - Евангелие, обязательно возьму с собой камень с горы Фавор», — рассказал космонавт.

По его словам, экипаж корабля носит позывной «Фавор», а на эмблеме экипажа изображена российская земля, горсть которой в пакетике он также возьмет с собой.

Запуск корабля «Союза МС-17» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур должен состояться 14 октября. В его экипаж вошли космонавты из России Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

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