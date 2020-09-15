Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру после информации о том, что в атмосфере планеты обнаружили биомаркеры, которые могут свидетельствовать о наличии жизни на планете. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры - совместно с американцами проект «Венера-Д». Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру», — сказал глава ведомства.

По его словам, «Венера — это все-таки русская планета».

Ближайшая миссия на Венеру должна состоятся в период с 2027 по 2029 годы, однако проект пока не получил финансирования с российской стороны, требуется свыше 17 млрд рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта «Венера-Д» оценивается примерно в такую же сумму.

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