В NASA прокомментировали обнаружение признаков жизни на Венере
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Глава NASA Джим Брайденстайн назвал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры «наиболее важным событием» за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ранее ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.
«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — заявил глава NASA, добавив, что пришло время уделить Венере первостепенное внимание.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: