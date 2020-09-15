В NASA прокомментировали обнаружение признаков жизни на Венере

Глава NASA Джим Брайденстайн назвал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры «наиболее важным событием» за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.

«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — заявил глава NASA, добавив, что пришло время уделить Венере первостепенное внимание.

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