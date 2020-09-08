Роскосомс отверг данные об отказе NASA покупать места на «Союзе»
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В Роскосмосе прокомментировали информацию об отказе NASA покупать место на пилотируемом корабле «Союз». Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter госкорпорации.
Роскосмос опроверг эти данные. Там также добавили, что в ближайшее время будут рассмотрены предложения для определения экипажей на МКС.
Полет «Союза МС» запланирован на 2021 год.
В госкорпорации подчеркнули, что состав экипажа будет международным.
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