Роскосомс отверг данные об отказе NASA покупать места на «Союзе»

В Роскосмосе прокомментировали информацию об отказе NASA покупать место на пилотируемом корабле «Союз». Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter госкорпорации.

Роскосмос опроверг эти данные. Там также добавили, что в ближайшее время будут рассмотрены предложения для определения экипажей на МКС.

Полет «Союза МС» запланирован на 2021 год.

В госкорпорации подчеркнули, что состав экипажа будет международным.

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