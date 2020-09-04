Обнародованы результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Российские ученые обнародовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины «Спутник V» от коронавируса. Они опубликованы в журнале Lancet.

Уточняется, что в статье говорится о двух формах препарата: одна на основе аденовируса rAd26-S, другая — на базе rAd5-S.

В заключении исследователей отмечается, что оба варианта вакцины безопасны для пациентов и не провоцируют никаких серьезных побочных эффектов.

Кроме того, специалисты установили, что благодаря вакцинации у всех участников эксперимента сформировался иммунный ответ. Организм выработал количество антител, превысившее их число в плазме крови переболевших коронавирусом людей.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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