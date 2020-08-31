Магнитная буря началась на Земле

На Земле началась слабая магнитная буря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», — рассказали в лаборатории.

Отмечается, что буря длилась примерно с 6.00 до 9.00 мск. Данные о состоянии магнитосферы Земли после 9.00 мск пока не приводились.

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