Житель Якутии два года приходил на работу к участнику СВО, чтобы вымогать деньги

Житель Якутии вымогал у участника СВО деньги, угрожая ему и членам его семьи применением насилия. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

По версии следствия, это происходило в период с 2023 по 2025 год. Обвиняемый не только угрожал насилием, но и применял его в отношении потерпевшего. Ущерб от действий злоумышленника превысил 1 млн руб.

В прокуратуре отметили, что в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Он находится под стражей. А прокурор заявил иск о взыскании с задержанного причиненного ущерба.

Как уточняет якутское издание «14.ru», потерпевший работал на метеостанции «Себян-Кюель». В течение двух лет задержанный приходил туда, чтобы вымогать деньги. В последний раз он напал на потерпевшего и угрожал ему кочергой.

До этого жительница Приморского края была приговорена к трем годам колонии общего режима за мошенничество с выплатами в связи с исчезновением мужа — участника специальной военной операции. В июне 2023 года ее супруг был признан пропавшим без вести в ходе боевых действий. На основании этого женщина получила около 2 млн руб. Как выяснилось в ходе разбирательства, на самом деле мужчина все время находился дома, а его супруга скрыла этот факт.

