Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

Готова ракета для запуска первого модуля Российской орбитальной станции

Центр Хруничева: готова ракета для запуска первого модуля станции РОС
РИА Новости

Ракета «Протон-М» для запуска Научно-энергетического модуля, который станет первым в составе Российской орбитальной станции, готова. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

«Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска научно-энергетического модуля РОС, изготовлена по базовой документации, как и для пуска модуля «Наука». Все необходимые проверки ракеты проведены, в настоящее время она находится в режиме хранения», — сказал Денискин.

До этого генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что производственные мощности ракетного Центра Хруничева будут переведены из московского района Фили в Омск. Кроме того, производство ракетных двигателей НПО «Энергомаш» будет перенесено из Химок в Пермь, поскольку содержать промышленные площади в 92 га в этом городе становится слишком дорого.

Государственный космический научно-производственный центр имени Михаила Хруничева занимается разработкой и массовым производством космических аппаратов для вывода на орбиту, а также крупногабаритных орбитальных модулей. Основанный в 1916 году, это предприятие разрабатывает ракеты-носители тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», семейство ракет-носителей с различной грузоподъемностью «Ангара», а также легкую ракету-носитель «Рокот».

Ранее в «Роскосмосе» назвали срок затопления МКС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
