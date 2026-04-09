Готова ракета для запуска первого модуля Российской орбитальной станции

Ракета «Протон-М» для запуска Научно-энергетического модуля, который станет первым в составе Российской орбитальной станции, готова. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

«Ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для запуска научно-энергетического модуля РОС, изготовлена по базовой документации, как и для пуска модуля «Наука». Все необходимые проверки ракеты проведены, в настоящее время она находится в режиме хранения», — сказал Денискин.

До этого генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что производственные мощности ракетного Центра Хруничева будут переведены из московского района Фили в Омск. Кроме того, производство ракетных двигателей НПО «Энергомаш» будет перенесено из Химок в Пермь, поскольку содержать промышленные площади в 92 га в этом городе становится слишком дорого.

Государственный космический научно-производственный центр имени Михаила Хруничева занимается разработкой и массовым производством космических аппаратов для вывода на орбиту, а также крупногабаритных орбитальных модулей. Основанный в 1916 году, это предприятие разрабатывает ракеты-носители тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», семейство ракет-носителей с различной грузоподъемностью «Ангара», а также легкую ракету-носитель «Рокот».

Ранее в «Роскосмосе» назвали срок затопления МКС.