Запуск ракеты с разведспутником Delta IV был отменен за 3 секунды до старта

Запуск американской ракеты-носителя Delta IV Heavy с разведывательным спутником для ВС США во Флориде был отменен 29 августа за 3 секунды до старта. Об этом сообщила компания United Launch Allaince (ULA), которая вела прямую трансляцию.

Отмечается, что запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал не был произведен из-за технических проблем.

Delta IV Heavy направит на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки Соединенных Штатов (NRO). Миссия NROL-44 является секретной, поэтому по протоколу для таких запусков трансляция прерывается вскоре после старта ракеты-носителя.

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