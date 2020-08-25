Центр Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от нового типа коронавируса COVID-19, передает РИА «Новости».

Соответствующий документ был выдан Министерством здравоохранения России.

Препарат, разработанный специалистами НИИ, получил название «Гам-Ковид-Вак». В ведомстве уточнили, что испытания вакцины будут проводиться в московских лечебных учреждениях.

В испытаниях, продолжительность которых для каждого человека будет равна шести месяцам со дня вакцинации, примут участие порядка 40 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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