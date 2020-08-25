В Судане заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Судан рассчитывает приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военного атташе суданского посольства в Москве полковника Захира Ахмеда.

По его словам, Судан заинтересован развивать отношения с Российской Федерацией, преимущественно в сфере военной медицины.

«Будем развивать, конечно, эту область, и очень заинтересованы в этой вакцине. Надеемся, что увидим ее и у себя тоже», — сказал Ахмед.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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