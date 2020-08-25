Российских летучих мышей проверят на коронавирусы

Роспотребнадзор начал проводить исследование с целью выявить наличие коронавирусов у российских летучих мышей. Об этом ведомство сообщило РИА «Новости».

«Научные сотрудники Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводят масштабное исследование на наличие коронавирусов (Coronaviridae) у летучих мышей, обитающих в разных регионах РФ: в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края)», — говорится в сообщении.

Цель исследования — установить, как часто у различных видов летучих мышей встречается коронавирус, установить степень родства выявленных вирусов с известными ранее, а также оценить карту перемещения летучих мышей и возможность распространения коронавирусов.

В ведомстве отметили, что это исследование позволит делать прогнозы возникновения и распространения коронавирусных инфекций.

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