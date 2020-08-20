На МКС зафиксирована утечка воздуха
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Незначительная утечка воздуха произошла на Международной космической станции, опасности для экипажа нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
«На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — заявил собеседник агентства.
По предварительным данным, разгерметизация произошла в американском сегменте. Она не представляет опасности для экипажа и работы станции.
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