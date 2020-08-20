Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Побочными эффектами от российской вакцины от коронавируса могут быть озноб, температура, головная боль, тошнота, снижение аппетита и аллергия. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на инструкцию к препарату «Гам-КОВИД-Вак».

«Чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышение температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции», — говорится в документе.

Реже появляются тошнота, диспепсия, снижение аппетита и иногда увеличение лимфоузлов.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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