Ученые составили список смертельно опасных продуктов

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Ученые из управления по санитарному надзору в США опубликовали список смертельно опасных продуктов, пишет издание Sözcü.

К такой еде относятся сырые яйца, вызывающие сальмонеллез, и грибы, которые могут оказаться ядовитыми.

Также стоит правильно хранить брокколи, кофе, тунец, арахис, устрицы и сосиски.

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