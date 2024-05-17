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В Шебекино объявлена ракетная тревога

Гладков: в белгородском Шебекино объявлена ракетная тревога

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Шебекино и прилежащем городском округе объявлена ракетная тревога. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредил чиновник.

До этого в Белгороде и его пригороде в третий раз за ночь была объявлена ракетная тревога.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Из-за регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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