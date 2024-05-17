Жителям Новороссийска запретили выходить из дома после атак БПЛА

Замглавы Новороссийска Александр Яменсков запретил жителям выходить из дома в школу и на работу из-за массовых атак БПЛА. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Дублирующие сообщения получают родители школьников в Новороссийске — их предупреждают об отмене занятий в условиях угрозы дроновой атаки.

Также в городе временно приостановили работу общественного транспорта, однако спустя 25 минут — в 6:35 по мск — она была возобновлена.

До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о массированной беспилотной воздушной атаке на город и призвал жителей оставаться в помещениях.

«Внимание! Подтверждается беспилотная воздушная атака! На улицу не выходить! Находиться в помещении! Отойти от окон», — говорится в сообщении Кравченко.

Представители пресс-службы городской администрации добавили, что в настоящее время улица Магистральная полностью закрыта.

Над городом были подавлены уже 10 беспилотников, в месте падения обломков некоторых из них возникли возгорания.

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