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ВС РФ активно используют дроны «Упырь» в Харьковской области

ТАСС сообщил об активном применении дрона «Упырь» ВС РФ под Харьковом

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Global Look Press

Группировка «Север» ВС РФ активно использует дроны «Упырь» в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика дрона.

«Наш дрон давно работает на этом направлении, его применяла группировка прикрытия государственной границы», — сообщили создатели дрона.

По словам представителей компании, сейчас беспилотник «Упырь» применяется для поражения опорных пунктов, личного состава, а также минометных и пулеметных расчетов ВСУ.

Дрон «Упырь» разработали в Свердловской области и представили общественности в мае 2023 года.

Главной задачей этого дрона были названы удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий, чтобы перекрыть возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, а также атаки по танкам, которые не видны расчетам противотанковых управляемых ракет из-за местности. «Упырь» сможет найти такую цель и также поразить пикированием с высоты, указал он.

Ранее в сеть попало видео уничтожения танка Abrams российским дроном «Упырь».

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