В Великобритании обеспокоились ответом России на поставки Storm Shadow

Член палаты общин парламента Великобритании Фабиан Хэмилтон выразил беспокойство возможной реакцией России на решение Лондона о поставках Украине ракет Storm Shadow. На это он указал в письменном обращении к правительству Британии, пишет «Лента.ру»

В своем обращении к правительству Британии он задал вопрос о том, какие могут быть последствия для страны в свете угрозы военного ответа со стороны России после передачи Украине ракет такого класса.

Министр по делам Европы Лео Дохерти ответил на запрос Хэмилтона, отметив, что поставка Storm Shadow поможет Украине вернуть свой суверенитет и территориальную целостность. Он подчеркнул, что Великобритания и ее союзники предоставляют Украине необходимое оборудование для сдерживания России, с уверенностью, что оно будет использовано в соответствии с международным гуманитарным правом.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Она весит около 1300 кг, имеет максимальный диаметр 48 сантиметров и размах крыльев три метра. Она запускается турбореактивным двигателем Microturbo TRI 60-30 со скоростью 0,8 Маха и имеет дальность полета примерно 560 км.

Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Гопко заявила, что в стране были зафиксированы прилеты по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow.