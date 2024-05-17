Рябков назвал авантюристским курс НАТО по отношению к России

НАТО ведет авантюристскую политику, балансируя на грани прямого вооруженного столкновения с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Рябков считает «эскалационным» курс НАТО. «Это авантюристическая политика, которая полностью перечеркивает коренные интересы безопасности соответствующих стран и, главное, населения», — сказал он.

По его словам, полного разрушения архитектуры европейской безопасности можно было бы избежать, если бы США и другие страны блока серьезно подошли к предупреждениям и призывам России.

Дипломат уверен, что расширение НАТО привело к «нынешнему кризису», но история ничему не учит западных политиков, поэтому члены НАТО продолжают «маниакальное выдвижение» к новым рубежам в погоне за укреплением своей безопасности.

Замглавы российского МИД также назвал очевидным тот факт, что в последнее время безопасности для членов альянса не прибавилось, а наоборот — теперь они испытывают «значительное напряжение сил и ресурсов».

До этого The New York Times писала, что западные страны становятся все ближе к решению по отправке воинского контингента на Украину для обучения украинских солдат.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.