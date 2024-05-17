Минюст расширил штаты для духовного окормления арестованных

В российских следственных изоляторах появились должности священников для работы с заключенными. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министерство юстиции России.

«Реализация законопроекта позволит расширить совместную деятельность ФСИН России с представителями централизованных религиозных организаций, что в свою очередь привнесет значительный вклад в формирование <...> уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения», — считают в Минюсте.

По словам министра юстиции Константина Чуйченко, подобная практика в будущем может быть расширена и на места лишения свободы. В данный момент ведомство проводит отбор и работу с религиозными организациями для того, чтобы начать реализацию проекта.

До этого бойцов СВО на передовой не оставили без пасхальных куличей.

Ранее митрополит назвал необходимое число священников на СВО.