Беспилотники атаковали Туапсе, загорелся НПЗ

Рано утром произошла попытка террористической атаки с применением двух беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры в Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

В результате падения одного из беспилотников возникло возгорание на территории НПЗ.

Специальные службы приступили к его ликвидации. На текущий момент пожар уже локализован.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Также мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о массированной беспилотной воздушной атаке на город этой ночью и призвал жителей оставаться в помещениях.

До этого жители Новороссийска в Краснодарском крае сообщили о звуках взрывов и стрельбы над городом. Мощные хлопки и звуки, похожие на автоматные очереди, начали раздаваться около 3 часов ночи в районе местного порта.

Также губернатор города Михаил Развожаев заявил, что российский флот отражает атаку морских и воздушных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в акваторию Севастополя.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.