Диетолог развеял популярные мифы о похудении

Многие худеющие полагают, что голодание поможет им спросить вес, но это ошибочное мнение. Об этом заявила диетолог Анастасия Черных в интервью порталу progorod79.ru.

По ее словам, во время голодовки еще больше замедляется процесс обмена веществ, из-за стресса организм переключается на режим запаса энергии.

В дальнейшем потеря веса происходит за счет мышечной массы и воды, а совсем не жира, пояснила Черных.

Запрет приема пищи после шести часов вечера также не является эффективным способом похудеть. Врач отметила, что этот режим подходит не всем людям, и строгие ограничения могут лишь навредить организму.

Специалист рекомендует употреблять вечером легкоусвояемый белок, например рыбу и некрахмалистые овощи ( помидоры, огурцы, болгарский перец).

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