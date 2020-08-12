Доктор Мясников назвал необычный симптом рака

Врач Александр Мясников в эфире канала «Россия-1» рассказал, что повышенное содержание кальция в крови может указывать на наличие онкологического заболевания.

По его словам, высокий уровень кальция говорит либо о повышенной функции паращитовидных желез, либо о интоксикации витаминов D, либо о раке.

При этом, как пояснил доктор, проблемы паращитовидных желез сопровождаются кальцием до 13 моль на литр. При онкозаболевании этот показатель гораздо выше.

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