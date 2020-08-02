Двух космических туристов отправят на МКС в конце 2021 года
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Два космических туриста полетят на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2021 года, передает пресс-служба Роскосмоса.
В госкорпорации сообщили, что их отправят в космос в соответствии с договором с американской компанией Space Adventures, специализирующейся на космическом туризме.
«Состоится пуск с участием двух туристов», — указано в сообщении.
В Роскосмосе уточнили, что их имена будут объявлены в начале следующего года.
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