Двух космических туристов отправят на МКС в конце 2021 года

Два космических туриста полетят на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2021 года, передает пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации сообщили, что их отправят в космос в соответствии с договором с американской компанией Space Adventures, специализирующейся на космическом туризме.

«Состоится пуск с участием двух туристов», — указано в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что их имена будут объявлены в начале следующего года.

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